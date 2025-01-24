Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» впервые посетит Приморский край

Передвижной консультативно-диагностический центр «Святой Пантелеймон» (ПКДЦ) отправится в свой первый рейс по Приморскому краю. Он будет работать на 7 станциях:
Чтобы попасть на прием, нужно в день работы поезда обратиться в вагон-регистратуру с паспортом и полисом ОМС.
«Наш поезд оснащен самым современным оборудованием и укомплектован бригадой высококвалифицированных врачей, в том числе узких специальностей. Жители Приморья могут бесплатно и без предварительной записи воспользоваться возможностями, которые мы предоставляем на борту «Святого Пантелеймона», – отметила начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», генеральный директор АО «РЖД Медицина» Елена Жидкова.
Также впервые с момента запуска медпоезда в нем заработает аптека. Это сделает доступной лекарственную помощь жителям удаленных населенных пунктов.
Напомним: передвижной консультативно-диагностический центр «Святой Пантелеймон» отправился по своему первому маршруту в августе 2024 года и с начала работы совершил 8 полных рейсов по регионам Дальнего Востока и Восточной Сибири. По итогам 2024 года общая продолжительность маршрутов составила 115 дней и больше 10 тыс. км. Поезд посетил 81 станцию.
В среднем, специалисты ПКДЦ – терапевты, кардиологи, офтальмологи, неврологи, врачи УЗИ и рентгенологи – принимают около 100 человек в день. В настоящее время врачи уже провели 24,6 тыс. приемов, выполнено более 47 тыс. различных лабораторных и диагностических исследований, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.