На 9 вокзалах Юго-Восточной железной дороги доступен сервис «Доставка еды к поезду»

В настоящее время заказать еду из ресторанов и кафе к пассажирским поездам можно на 9 вокзалах ЮВЖД: Воронеж-1, Воронеж-Южный (станция Придача), Лиски, Россошь (Воронежская область), Белгород, Елец (Липецкая область), Мичуринск-Воронежский, Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) и Ртищево-1 (Саратовская область).

В 2024 году пассажиры поездов дальнего следования формирования Приволжского филиала АО «ФПК» (обслуживает полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог) более 5,1 тыс. раз воспользовались сервисом «Доставка еды к поезду» (+0,7% к 2023 году). Наибольшим спросом у путешественников пользовались комплексные горячие обеды и различные национальные блюда.

Напомним, что воспользоваться этой услугой можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в «Личном кабинете» пользователя сайта в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенным проездным документам. В пути следования это можно сделать, отсканировав размещенный во всех вагонах QR-код с ссылкой на сервис.

С подробной информацией об услуге и перечнем городов, где она предоставляется, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.