В 2024 году на Свердловской железной дороге оформлено почти 750 заказов на доставку готовых блюд к поезду

2025-01-27 15:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сервис доставки еды из городских ресторанов и кафе к поездам дальнего следования пользуется популярностью у пассажиров. На Свердловской железной дороге доставку готовых блюд к поезду можно заказать в Екатеринбурге, Тюмени и Перми. В 2024 году с этих трех станций оформлено почти 750 заказов (+11% к предыдущему году).

Чаще всего пассажиры выбирают готовые комплексные обеды, шаурму и сырники.

Холдинг «РЖД» постоянно развивает этот сервис: расширяет географию, привлекает новых партнеров. В январе 2025 года к сервису подключились еще 2 предприятия общественного питания из Екатеринбурга и Тюмени, в меню которых – блюда простой «домашней» кухни. В целом по стране заказать еду к поезду можно из 109 кафе и ресторанов, расположенных в 70 населенных пунктах. Услуга доступна как на станции отправления поезда, так и на транзитных.

Сервис доставки еды к поезду работает уже 5 лет (с декабря 2019 года). За это время пассажиры оформили около 60 тыс. заказов. Вкусовые предпочтения путешественников не меняются: на 1 месте по популярности всегда пицца и бургеры. Также большим спросом пользуются блюда русской и кавказской кухонь.

Оформить доставку еды к поезду можно на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»: в момент покупки электронного билета либо к ранее приобретенному проездному документу (в разделе «Оформление услуг к билетам»). Кроме того, в пути следования сделать заказ можно по ссылке QR-кода, размещенного на информационных стикерах в вагонах.

С более подробной информацией об услуге и перечнем населенных пунктов, где она предоставляется, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

