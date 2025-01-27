В 2024 году ретропоезд в Арзамас перевез более 21 тыс. туристов

В 2024 году ретропоезд в Арзамас перевез более 21 тыс. туристов

14:01

Туристический ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас в 2024 году перевез более 21 тыс. пассажиров. Он совершил свыше 160 рейсов.

Ретропоезд до Арзамаса стал настоящим флагманом железнодорожных путешествий по Нижегородской области. По итогам прошлого года это самый популярный тур на Горьковской магистрали. В его состав входит легендарный паровоз П-36, которому нижегородцы присвоили народное название «Горыныч», и новые комфортабельные вагоны.

В старинном городе Арзамасе туристы посещают уникальные достопримечательности, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Мультимодальным маршрутом Нижний Новгород – Большое Болдино, запуск которого состоялся в июне 2024 года, перевезено около 5,5 тыс. человек. Он включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до пушкинского села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является самым знаменитым пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

Также высоким спросом пользуются туры в Семёнов, где у гостей есть уникальная возможность познакомиться с историей города и народных художественных промыслов, а также поездка на ретропоезде до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги.

Всего в 2024 году туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались около 34 тыс. пассажиров. Это почти на 70% больше, чем за 2023 год.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.