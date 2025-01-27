В Хабаровском крае полностью обновлен парк пригородных электропоездов

11:04

После прибытия с Демиховского машиностроительного завода двух новых электричек ЭП3Д в Хабаровском крае полностью обновился парк электропоездов пригородного сообщения. Регион стал первым на Дальнем Востоке, где на всех электрифицированных направлениях курсирует современный подвижной состав серии ЭП3Д.

Один из новых электропоездов сегодня отправился в первый рейс по маршруту Хабаровск – Хор. Второй ЭП3Д выйдет на маршрут в ближайшее время после завершения предрейсовой подготовки.

Теперь в Хабаровском крае пригородные пассажирские перевозки будут обеспечивать 6 современных составов, из них 4 – четырехвагонных, 2 – шестивагонных.

Одно из важнейших направлений развития пассажирского комплекса на ДВЖД – обновление подвижного состава на новые, современные, комфортные поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.