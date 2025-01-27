Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Хабаровском крае полностью обновлен парк пригородных электропоездов

2025-01-27 11:04
В Хабаровском крае полностью обновлен парк пригородных электропоездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

После прибытия с Демиховского машиностроительного завода двух новых электричек ЭП3Д в Хабаровском крае полностью обновился парк электропоездов пригородного сообщения. Регион стал первым на Дальнем Востоке, где на всех электрифицированных направлениях курсирует современный подвижной состав серии ЭП3Д.

Один из новых электропоездов сегодня отправился в первый рейс по маршруту Хабаровск – Хор. Второй ЭП3Д выйдет на маршрут в ближайшее время после завершения предрейсовой подготовки.

Теперь в Хабаровском крае пригородные пассажирские перевозки будут обеспечивать 6 современных составов, из них 4 – четырехвагонных, 2 – шестивагонных.

Одно из важнейших направлений развития пассажирского комплекса на ДВЖД – обновление подвижного состава на новые, современные, комфортные поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru