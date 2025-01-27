В 2024 году на вокзалах Южно-Уральской железной дороги собрано более 2,3 тонн вторсырья

В 2024 году на вокзалах Южно-Уральской железной дороги собрано более 2,3 тонн вторсырья

09:28

В 2024 году на ЮУЖД с помощью фандоматов было собрано 2,346 тонн пластиковой и алюминиевой тары. Полученное вторсырье направлено на переработку и будет использоваться для производства новых товаров: бутылок, одежды и обуви, мебели, запчастей.

В настоящее время проект раздельного сбора мусора реализуется на 10 железнодорожных вокзалах (Оренбург, Орск, Бузулук, Челябинск, Троицк, Карталы, Миасс, Златоуст, Магнитогорск, Курган), а также на двух пригородных вокзалах – в Челябинске и Кургане. Всего на ЮУЖД установлено 15 аппаратов по сбору вторсырья. Их использование позволяет снизить нагрузку на экологию с помощью вторичной переработки сырья, а также формировать культуру заботы об окружающей среде у пассажиров.

В качестве вознаграждения за сданную тару пользователям фандоматов начисляются «экобонусы», которые можно обменять на скидки, баллы лояльности и подарки от компаний-партнеров.

Вопросам экологии на ЮУЖД уделяется большое внимание. Кроме развития проектов по раздельному сбору мусора, проводятся ежегодные акции по высадке деревьев, субботники по очистке территории, мероприятия, направленные на экономию природных ресурсов и сокращение негативного влияния на окружающую среду, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.