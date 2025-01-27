Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на вокзалах Южно-Уральской железной дороги собрано более 2,3 тонн вторсырья

2025-01-27 09:28
В 2024 году на вокзалах Южно-Уральской железной дороги собрано более 2,3 тонн вторсырья
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году на ЮУЖД с помощью фандоматов было собрано 2,346 тонн пластиковой и алюминиевой тары. Полученное вторсырье направлено на переработку и будет использоваться для производства новых товаров: бутылок, одежды и обуви, мебели, запчастей.

В настоящее время проект раздельного сбора мусора реализуется на 10 железнодорожных вокзалах (Оренбург, Орск, Бузулук, Челябинск, Троицк, Карталы, Миасс, Златоуст, Магнитогорск, Курган), а также на двух пригородных вокзалах – в Челябинске и Кургане. Всего на ЮУЖД установлено 15 аппаратов по сбору вторсырья. Их использование позволяет снизить нагрузку на экологию с помощью вторичной переработки сырья, а также формировать культуру заботы об окружающей среде у пассажиров.

В качестве вознаграждения за сданную тару пользователям фандоматов начисляются «экобонусы», которые можно обменять на скидки, баллы лояльности и подарки от компаний-партнеров.

Вопросам экологии на ЮУЖД уделяется большое внимание. Кроме развития проектов по раздельному сбору мусора, проводятся ежегодные акции по высадке деревьев, субботники по очистке территории, мероприятия, направленные на экономию природных ресурсов и сокращение негативного влияния на окружающую среду, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru