Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Современный электропоезд Куйбышевской магистрали доставит участников лыжного фестиваля «Снежинка-2025» до места проведения в Челябинской области

2025-01-27 09:22
Современный электропоезд Куйбышевской магистрали доставит участников лыжного фестиваля «Снежинка-2025» до места проведения в Челябинской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Официальным перевозчиком ежегодного лыжного фестиваля «Снежинка-2025», который пройдет 2 февраля в Челябинской области, выступит АО «Башкортостанская ППК». В целях повышения комфорта пассажиров и обеспечения транспортной доступности Куйбышевская железная дорога предоставит современный состав ЭП2Д в 6-вагонном исполнении.

Туристический поезд № 6408 проследует по маршруту Дёма – Симская – Дёма. Отправится из Дёмы он 2 февраля в 07:35, прибудет к месту проведения лыжного фестиваля «Снежинка-2025» в 10:45, на станцию Симская – в 11:03. В обратный путь он отправится в тот же день со станции Симская в 17:53, туристов заберут со «Снежинки» в 18:00, в Дёму пассажиры вернутся в 21:05.

Время отправления и прибытия указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки Правая Белая, Уфа, Городской Дворец Культуры, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Иглино, Аша, Миньяр и Снежинка.

Приобрести билеты можно в пригородных билетных кассах АО «Башкортостанская ППК». Через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» действует скидка до 15% от стоимости проезда.

Туристический фестиваль «Снежинка» – это семейное мероприятие для всех, кто хочет хорошо и с пользой для здоровья провести время на природе. В программе: детские конкурсы, лыжные соревнования, ориентирование в лесу, горки и тюбинги, скалолазание, домбайский футбол, купание в проруби и многое другое.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru