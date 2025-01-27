Современный электропоезд Куйбышевской магистрали доставит участников лыжного фестиваля «Снежинка-2025» до места проведения в Челябинской области

09:22

Официальным перевозчиком ежегодного лыжного фестиваля «Снежинка-2025», который пройдет 2 февраля в Челябинской области, выступит АО «Башкортостанская ППК». В целях повышения комфорта пассажиров и обеспечения транспортной доступности Куйбышевская железная дорога предоставит современный состав ЭП2Д в 6-вагонном исполнении.

Туристический поезд № 6408 проследует по маршруту Дёма – Симская – Дёма. Отправится из Дёмы он 2 февраля в 07:35, прибудет к месту проведения лыжного фестиваля «Снежинка-2025» в 10:45, на станцию Симская – в 11:03. В обратный путь он отправится в тот же день со станции Симская в 17:53, туристов заберут со «Снежинки» в 18:00, в Дёму пассажиры вернутся в 21:05.

Время отправления и прибытия указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки Правая Белая, Уфа, Городской Дворец Культуры, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Иглино, Аша, Миньяр и Снежинка.

Приобрести билеты можно в пригородных билетных кассах АО «Башкортостанская ППК». Через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» действует скидка до 15% от стоимости проезда.

Туристический фестиваль «Снежинка» – это семейное мероприятие для всех, кто хочет хорошо и с пользой для здоровья провести время на природе. В программе: детские конкурсы, лыжные соревнования, ориентирование в лесу, горки и тюбинги, скалолазание, домбайский футбол, купание в проруби и многое другое.