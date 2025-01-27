В 2024 году Восточно-Сибирская магистраль перечислила свыше 36 млрд рублей налогов и страховых взносов

В 2024 году структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислено в консолидированный бюджет Российской Федерации налогов и взносов на сумму 36,3 млрд рублей.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области: в казну региона поступило 30,6 млрд рублей.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.