В 2024 году Восточно-Сибирская магистраль перечислила свыше 36 млрд рублей налогов и страховых взносов

09:16

В 2024 году структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислено в консолидированный бюджет Российской Федерации налогов и взносов на сумму 36,3 млрд рублей.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области: в казну региона поступило 30,6 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет Республики Бурятии – 4,2 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – 591 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) –10,3 млн рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.