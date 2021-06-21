В 2021 году на Киевском направлении будущего МЦД-4 откроются еще 6 станций

10:27

В 2021 году на Киевском направлении будущего МЦД-4 откроются две новые – Минская и Аминьевская и 4 реконструируемые – Толстопальцево, Кокошкино, Матвеевская, Апрелевка – станции.

В настоящее время готовится к запуску станция Кокошкино. В высокой степени готовности находится станция Апрелевка, реконструкция которой завершится летом 2021 года. Ведутся строительные работы на станциях Толстопальцево, Матвеевская, Аминьевская. Их открытие запланировано на осень. В конце года пассажиров примет новая станция Минская.

Пассажирская инфраструктура остановочных пунктов выполняется в едином архитектурном стиле Московских центральных диаметров и отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности. На всех будут высокие платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков и удобной навигацией. Безопасный переход через железную дорогу и выход на платформы обеспечат подземные и надземные пешеходные переходы с вестибюлями, оборудованные лифтами и эскалаторами для удобства маломобильных пассажиров.

«На Киевском направлении МЖД уже завершены работы по строительству 5 станций (Победа, Санино, Мичуринец, Крекшино, Внуково) из 14, которые войдут в будущий МЦД-4. В 2021 году запланировано открытие еще 6 станций, 2 из которых – новые. Одновременно для увеличения пропускной способности участка Москва — Апрелевка ведется укладка дополнительных главных путей. Всего с начала реконструкции Киевского направления было отсыпано 386 тыс. м³ земляного полотна, уложено 28 км пути, из которых электрифицировано – 18 км», – отметил начальник МЖД Михаил Глазков, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.