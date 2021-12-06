Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 7 декабря временно изменяется расписание дневного поезда на Светлогорском направлении Калининградской железной дороги

2021-12-06 11:54
С 7 декабря временно изменяется расписание дневного поезда на Светлогорском направлении Калининградской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7 по 10 декабря дневной поезд № 6709 будет отправляться в Светлогорск не с Южного вокзала, а со станции Чкаловск-Западный. Время отправления со станции Чкаловск-Западный не меняется – 13:47. Поезд № 6706 обратного направления будет отправляться из Светлогорска также по действующему графику (в 12:25) и следовать только до станции Чкаловск-Западный.

Корректировка расписания связана с необходимостью проведения технологических работ в полосе отвода дороги. Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и не менять расписание в часы пик, работы будут проводиться в дневное время в период наименьшего пассажиропотока на данном направлении.

Калининградская железная дорога приносит пассажирам извинения за возможные неудобства, просит учесть информацию об изменениях в расписании и воспользоваться в эти дни альтернативными видами транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru