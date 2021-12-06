С 7 декабря временно изменяется расписание дневного поезда на Светлогорском направлении Калининградской железной дороги

11:54

С 7 по 10 декабря дневной поезд № 6709 будет отправляться в Светлогорск не с Южного вокзала, а со станции Чкаловск-Западный. Время отправления со станции Чкаловск-Западный не меняется – 13:47. Поезд № 6706 обратного направления будет отправляться из Светлогорска также по действующему графику (в 12:25) и следовать только до станции Чкаловск-Западный.

Корректировка расписания связана с необходимостью проведения технологических работ в полосе отвода дороги. Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и не менять расписание в часы пик, работы будут проводиться в дневное время в период наименьшего пассажиропотока на данном направлении.

Калининградская железная дорога приносит пассажирам извинения за возможные неудобства, просит учесть информацию об изменениях в расписании и воспользоваться в эти дни альтернативными видами транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.