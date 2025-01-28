Вокзал Екатеринбург вошел в тройку лидеров страны по количеству видеоконсультаций через терминалы

15:38

Вокзал Екатеринбург вновь вошел в тройку лидеров по количеству видеоконсультаций через справочные терминалы: в 2024 году более 11 тыс. пассажиров в уральской столице воспользовались опцией «Видеозвонок оператору» (на вокзалах Краснодар-1 и Пенза-1 – по 12 тыс. звонков).

В целом, операторы приняли более 25 тыс. запросов от пользователей справочных терминалов на вокзалах Свердловской железной дороги. По стране в 2024 году было обработано около 384 тыс. обращений. Наибольшее количество звонков (порядка 125 тыс.) поступило в летний период. Это почти треть от всех обращений.

Чаще всего посетители вокзальных комплексов уточняют у специалистов расписание поездов, наличие билетов, варианты пересадок, а также номера путей отправления и прибытия. Бывают и необычные обращения, например, как организовать свадьбу на вокзале или как доехать на поезде до Индии.

В настоящее время современными интерактивными устройствами оборудовано 590 вокзальных комплексов России, в том числе вокзалы СвЖД Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск-1, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Коротчаево, Нягань, Ишим. Справочный терминал установлен также в модульном вокзальном павильоне на станции Шарташ в Екатеринбурге.

Необходимые данные благодаря удобному интерфейсу терминала можно найти самостоятельно либо воспользоваться услугами консультанта по видеосвязи. Операторы владеют русским, английским и китайским языками.

Для слабослышащих пассажиров доступна консультация на русском жестовом языке. На вокзалах СвЖД в прошлом году ей воспользовались порядка 100 человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.