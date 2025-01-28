Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Вокзал Екатеринбург вошел в тройку лидеров страны по количеству видеоконсультаций через терминалы

2025-01-28 15:38
Вокзал Екатеринбург вошел в тройку лидеров страны по количеству видеоконсультаций через терминалы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вокзал Екатеринбург вновь вошел в тройку лидеров по количеству видеоконсультаций через справочные терминалы: в 2024 году более 11 тыс. пассажиров в уральской столице воспользовались опцией «Видеозвонок оператору» (на вокзалах Краснодар-1 и Пенза-1 – по 12 тыс. звонков).

В целом, операторы приняли более 25 тыс. запросов от пользователей справочных терминалов на вокзалах Свердловской железной дороги. По стране в 2024 году было обработано около 384 тыс. обращений. Наибольшее количество звонков (порядка 125 тыс.) поступило в летний период. Это почти треть от всех обращений.

Чаще всего посетители вокзальных комплексов уточняют у специалистов расписание поездов, наличие билетов, варианты пересадок, а также номера путей отправления и прибытия. Бывают и необычные обращения, например, как организовать свадьбу на вокзале или как доехать на поезде до Индии.

В настоящее время современными интерактивными устройствами оборудовано 590 вокзальных комплексов России, в том числе вокзалы СвЖД Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск-1, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Коротчаево, Нягань, Ишим. Справочный терминал установлен также в модульном вокзальном павильоне на станции Шарташ в Екатеринбурге.

Необходимые данные благодаря удобному интерфейсу терминала можно найти самостоятельно либо воспользоваться услугами консультанта по видеосвязи. Операторы владеют русским, английским и китайским языками.

Для слабослышащих пассажиров доступна консультация на русском жестовом языке. На вокзалах СвЖД в прошлом году ей воспользовались порядка 100 человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru