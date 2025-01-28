Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородные пассажирские перевозки в Ивановской области в 2024 году выросли на 7,2%

2025-01-28 15:02
В 2024 году пригородными поездами в Ивановской области отправлено более 1,2 млн пассажиров, что на 7,2% больше по сравнению с итогами 2023 года. Наиболее востребованными у пассажиров были юрьево-польское и кинешемское направления.

В Ивановской области курсируют 50 пригородных поездов по направлениям до Юрьева-Польского, Коврова, Нерехты, Кинешмы, Волгореченска.

Напомним: с 2021 года города региона связаны по железной дороге комфортабельными и быстрыми рельсовыми автобусами «Орлан». Действуют беспересадочные маршруты в соседние области. Предусмотрены удобные пересадки на поезда дальнего следования.

Проект реализован в сотрудничестве ОАО «РЖД» и правительства Ивановской области. В 2022 году он получил национальную премию в номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта», сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

