На Северной железной дороге количество вокзалов с доступом к Wi-Fi увеличилось почти вдвое за год

На Северной железной дороге количество вокзалов с доступом к Wi-Fi увеличилось почти вдвое за год

14:54

Беспроводным доступом в интернет в 2024 году были оснащены 17 вокзалов Северной железной дороги. Таким образом, сеть Wi-Fi работает теперь на 35 вокзалах магистрали.

В 2024 году Wi-Fi появился на вокзалах Буй, Вельск, Воркута, Инта, Исакогорка, Кинешма, Княжпогост, Котлас-Южный, Лабытнанги, Мантурово, Микунь, Няндома, Плесецкая, Сосногорск, Усинск и Ухта. Также им оснащен построенный в 2024 году вокзал в Переславле-Залесском.

Ранее были подключены вокзалы Архангельск, Великий Устюг, Вологда, Галич, Данилов, Иваново, Коноша, Кострома, Нерехта, Печора, Ростов-Ярославский, Рыбинск, Северодвинск, Сыктывкар, Череповец, Шуя, Ярославль-Главный и Ярославль-Московский.

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, необходимо единожды пройти авторизацию. В дальнейшем устройство пользователя будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале.

Проект оснащения беспроводным доступом в интернет вокзалов и станций реализуется ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеком» с 2015 года. Сегодня это крупнейшая в стране Wi-Fi сеть со сквозной авторизацией: к сервису подключено более 400 объектов железнодорожной пассажирской инфраструктуры. В 2024 году к бесплатной интернет-сети подключили 176 станций и вокзалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.