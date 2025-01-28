Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на вокзалах и станциях Северной железной дороги получили помощь более 17 тыс. маломобильных пассажиров

2025-01-28 14:50
В 2024 году на вокзалах, станциях и остановочных пунктах Северной железной дороги 7,4 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями передвижения получили специализированную помощь. Это на 18,8% больше по сравнению с 2023 годом.

Чаще всего за поддержкой обращались на вокзалах Вологда, Ярославль-Главный, Архангельск, Иваново, Сыктывкар, а также на станциях Тейково, Нерехта, Фурманов, Шуя, Каджером, Костылево, Юрьев-Польский, Кожва-1, Обозерская. В основном, содействие требовалось при посадке и высадке из поезда, сопровождении по вокзалу, переносе багажа.

Напомним, что заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах, станциях Северной магистрали принимаются в Центре содействия мобильности. Сотрудники центра встречают пассажиров, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. При необходимости пассажирам предоставят кресло-коляску или каталку для перемещения в лежачем положении. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Мероприятия по оборудованию различных объектов пассажирской инфраструктуры СЖД для удобства и безопасности людей с ограниченной мобильностью проводятся ежегодно. Так, в прошедшем году был адаптирован вокзал в Нерехте в рамках капитального ремонта. Работы проводились в залах ожидания на станциях в Архангельской (Низовка, Кизема, Костылево, Илеза, Лойга, Урдома), Ярославской (Сахареж, Семибратово), Ивановской (Ермолино) областей, в Республике Коми (Синдор, Ираель), на двух платформах вокзала Ярославль-Московский, на платформе станции Няндома. Адаптирован построенный в 2024 году вокзал в Переславле-Залесском. Обустраивается для маломобильных пассажиров инфраструктура на станции Ядриха, где с прошлого года ведется капитальный ремонт вокзала и платформ, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

