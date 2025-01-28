На остановочном пункте Шинный Завод в Красноярске появился новый наземный пешеходный переход

12:47

Красноярская железная дорога завершила строительство нового современного наземного пешеходного перехода на пассажирской платформе Шинный Завод в черте Красноярска.

Это уже 12 подобный объект, возведенный железнодорожниками на остановочных пунктах городских электропоездов. Он заменил наземный пешеходный настил, не оборудованный светофорами.

Переход расположен в одном уровне с железной дорогой. Его задача – повысить безопасность и комфорт граждан, которые здесь пересекают пути Транссиба.

При этом остановочный пункт Шинный Завод является максимально востребованным. Это крупный транспортный узел правобережья Красноярска, где совершают пересадку пассажиры автовокзала Восточный. Ежедневный пассажиропоток – более 1 тыс. человек.

Для удобства и безопасности пассажиров на новом переходе, расположенном в торцевой части платформы, установлены светофоры со звуковой сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда.

С обеих сторон от путей переход оборудован предупреждающими знаками и специальными накопителями. Двигаясь по ним, пешеходы невольно смотрят налево и направо, что соответствует правилам безопасного поведения. Для удобства маломобильных граждан смонтированы пандусы и тактильные указатели.

С учетом погодных условий Сибири на объекте уложено противоскользящее резинокордовое покрытие. Кроме того, переход оснащен системой «умного» светодиодного освещения.

Отметим, что за последние 10 лет на станциях КрасЖД построен 21 современный наземный пешеходный переход со световой и звуковой сигнализацией, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.