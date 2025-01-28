Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году услугами сопровождения на вокзалах Южно-Уральской железной дороги воспользовались почти 15 тыс. маломобильных пассажиров

2025-01-28 10:09
В 2024 году на железнодорожных и пригородных вокзалах Южно-Уральской магистрали услугами сопровождения воспользовались 14910 человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

На вокзалах Челябинской области такими услугами воспользовались 6992 человека, в Курганской области – 4540, в Оренбургской – 3338, в Республике Башкортостан – 40.

Кроме того, в 2024 году открылись новые залы ожидания для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Кургана, а также на пригородных вокзалах в Кургане и Верхнем Уфалее. В новом специализированном пространстве предусмотрены удобные посадочные места, тактильные информационные пиктограммы, кнопка вызова персонала вокзального комплекса, который при необходимости окажет ситуационную помощь, установлен справочный видеотерминал, позволяющий получить консультацию специалиста, в том числе и на жестовом языке. Слабослышащие посетители могут воспользоваться специализированным оборудованием – индукционной петлей.

Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется ряд специальных услуг. В их число входит встреча, сопровождение, предоставление места на вокзале в период ожидания посадки, оказание помощи при посадке и высадке в поезд, предоставление при необходимости кресла-коляски или каталки для лежачих больных и др. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по телефону 8 (800) 775-00-00 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

