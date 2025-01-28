Горьковская железная дорога сократила время в пути электропоезду Нижний Новгород – Казань

09:58

Горьковская железная дорога сократила время в пути для межрегионального электропоезда сообщением Нижний Новгород – Казань. Так, с 3 февраля 2025 года состав будет следовать до конечной станции 5 часов 55 минут. Это на 25 минут быстрее, чем на момент запуска данного маршрута.

Электричка продолжит курсировать ежедневно. Из Нижнего Новгорода она будет отправляться в 05:10 и 16:08, прибывать в столицу Татарстана в 11:05 и 22:03 соответственно. Из Казани поезд будет отправляться в 05:25 и 15:54, прибывать в столицу Приволжья в 11:20 и 21:49.

В пути следования предусмотрены остановки на станции Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

Отметим, что в январе 2025 года Горьковская магистраль запустила на этом маршруте электропоезд нового поколения серии ЭП3Д. Состав оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, упрощающую выход на низкую платформу.

Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. В тамбурах первого и последнего вагонов предусмотрены специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных граждан.

Добавим, что межрегиональный электропоезд сообщением Нижний Новгород – Казань в 2024 году перевез 400 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем в 2023 году.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД», пригородных компаний АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.