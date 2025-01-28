Локомотивный парк Забайкальской железной дороги в 2024 году пополнили 4 тепловоза для пассажирских перевозок

Локомотивный парк Забайкальской железной дороги в 2024 году пополнили 4 тепловоза для пассажирских перевозок

09:36

Локомотивный парк Забайкальской железной дороги в 2024 году пополнили 4 новых маневровых тепловоза серии ТЭМ18ДМ. Локомотивы оборудованы системой электропневматического торможения, необходимой для обеспечения плавности хода при ведении пассажирских поездов.

Поступившая техника, помимо непосредственно маневровой работы на станциях, будет также обеспечивать вождение пассажирских поездов малой составности. Один из тепловозов задействуют в движении сезонного пригородного поезда Яблоновая – Лесная, назначаемого на время учебного года для перевозки школьников. Еще один локомотив будет обеспечивать движение пригородного поезда на участке Чернышевск – Букачача. 2 тепловоза будут задействованы для ведения пассажирских поездов на участке Краснокаменск/Приаргунск – Борзя.

Также в 2024 году на Забайкальской железной дороге были завершены работы по оснащению парка грузовых электровозов системами автоведения, позволяющими организовать движение поездов в режиме виртуальной сцепки. Сегодня ими оснащены все локомотивы «Ермак»: 622 электровоза серии 3ЭС5К и 56 электровозов 2ЭС5К.

Организация движения поездов по виртуальной сцепке позволяет сократить интервал попутного следования поездов до 4-6 минут и, таким образом, дает возможность повысить пропускную способность участков железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.