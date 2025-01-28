Калининградская магистраль принимает заявки выпускников школ для прохождения довузовской подготовки в отраслевом университете Санкт-Петербурга

08:35

Калининградская магистраль принимает заявки от выпускников 11 классов, планирующих получить востребованную железнодорожную специальность, на дистанционный курс довузовской подготовки Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Обучение по программе довузовской подготовки «Предуниверсариум» проводится на бесплатной основе и включает занятия преподавателей вуза с будущими абитуриентами по математике (профильный уровень), физике, информатике и русскому языку. После завершения курсов и успешного прохождения итоговой аттестации молодым людям будет выдано соответствующее свидетельство.

В ноябре 2023 года Калининградская железная дорога и ПГУПС подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. Сейчас от Калининградской магистрали на курсе предвузовской подготовки учатся 9 человек, планирующих поступать на специальности «строительство железных дорог, мостов и тоннелей», «эксплуатация железных дорог» и «транспортный бизнес и логистика». Занятия продлятся до конца мая. По вопросам участия в программе можно проконсультироваться по тел.: +7 (401) 258-66-71, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.