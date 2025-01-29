В 2024 году более 27 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской железной дороги

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в 2024 году оказали 27,3 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 5% больше, чем в 2023 году.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (6,3 тыс.), Киров (5,1 тыс.), Казань (3,1 тыс.) и Ижевск (2,1 тыс.).

В 2024 году новые зоны ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья открылись на вокзальном комплексе Нижний Новгород, пригородном вокзале Юдино-2 в Республике Татарстан, транспортно-пересадочном узле Можга и вокзале Балезино в Удмуртской республике.

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по тел.: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.