С 12 декабря на Северо-Кавказской железной дороге начнет действовать новое расписание поездов на 2021/2022 годы

17:35

12 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2021/2022 годы.

В новом графике в границах СКЖД предусмотрено курсирование 189 пар поездов дальнего следования. Среди них 17 пар дневных поездов «Ласточка», 6 пар двухэтажных поездов.

График движения поездов был составлен таким образом, чтобы максимального удовлетворить спрос пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, повысить эффективность использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры холдинга «ЖД». В расписании появились новые поезда, ряду составов изменены маршруты следования. Это позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок.

К примеру, с 12 декабря назначены новые поезда № 99/100 Нижний Новгород – Кисловодск, № 133/134 Москва – Дербент, № 277/278 Санкт-Петербург – Анапа (двухэтажный состав), № 287/288 Белгород – Кисловодск. Кроме того, назначен поезд № 445/446 Екатеринбург – Кисловодск, который будет ходить через станцию Волгодонская.

Также ряд поездов поменяет вокзал прибытия и отправления в Москве. С Павелецкого вокзала вместо Курского будут отправляться поезда № 55/56 Москва – Баку, № 143/144 Москва – Кисловодск, № 517/518 Москва – Анапа, № 533/534 Москва – Адлер. С Киевского вокзала вместо Курского станут отправляться составы № 83/84 Москва – Адлер (с беспересадочной группой вагонов № 253/254 Москва – Кисловодск), № 109/110 Москва – Анапа, № 231/232 Москва – Ейск и № 563/564 Москва – Анапа, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).