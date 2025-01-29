С 1 февраля 2025 года вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Башкирии

14:42

В целях повышения транспортной доступности для жителей Республики Башкортостан Куйбышевская железная дорога совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и перевозчиком – АО «Башкортостанская ППК» продолжает развитие проекта «Уфимская электричка».

С 1 февраля 2025 года на ежедневное курсирование переводятся пригородные поезда:

№ 6426 Раевка (отпр. 06:06) – Шакша (приб. 08:52);

№ 6429 Шакша (отпр. 09:47) – Дёма (приб. 10:31).

Кроме того, с 1 февраля 2025 года вносятся изменения в график движения пригородных поездов на маршруте Иглино – Дёма:

по рабочим дням поезд № 6411 устанавливается сообщением Улу-Теляк (05:07) – Дёма (приб. 07:03);

по выходным дням поезд № 6411 устанавливается сообщением Иглино (отпр. 06:03) – Дёма (приб. 07:03).

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Маршруты следования будут обслуживаться современным электропоездом «Ласточка» в 6-вагонном исполнении.

Куйбышевская магистраль просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Приобрести билеты можно не только в пригородных кассах, но и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». При покупке билетов в приложении для платной категории граждан по территории Республики Башкортостан проезд дешевле на 15%.

Также пассажиры «Башкортостанской ППК» могут оформить билеты на пригородные поезда через чат-бот в Telegram. С помощью виртуального помощника @bilet_na_elektrichku_bot можно оформить как проездной документ, так и квитанции на провоз багажа и животных. Доступна оплата банковской картой и через SberPay, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.