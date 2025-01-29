Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году лидером по количеству перевезенных пассажиров в пригородном сообщении на Северо-Кавказской железной дороге стала Кубань

2025-01-29 14:33
Лидирующую позицию по количеству перевезенных пассажиров в пригородном сообщении на СКЖД по итогам 2024 года уверено занимает Краснодарский край.

В прошлом году на Кубани пригородные поезда для передвижения выбрало 23 млн человек. Количество пассажиров в регионе выросло на 16% в сравнении с 2023 годом.

На втором месте – Ростовская область, где в пригородном сообщении было перевезено 9,9 млн пассажиров (+7%), на третьем – Ставропольский край – 6,5 млн (+3%). Четвертое место – у Республики Дагестан, где пригородными поездами перевезено 1,7 млн человек (+9%).

Наибольшая динамика роста пассажиропотока на пригородных направлениях СКЖД в этот период была зафиксирована в Республике Северная Осетия – Алания. Там было перевезено 113 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем в 2023 году.

Стоит отметить, что всего на СКЖД на пригородных направлениях в 2024 году было перевезено 41,5 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем в 2023 году.

Напомним, что на пригородных маршрутах в на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

