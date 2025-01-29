На вокзале в Новоалтайске открылась выставка пейзажей Алтайского края

14:11

На вокзале Новоалтайска Западно-Сибирской железной дороги открылась выставка картин сотрудницы моторвагонного депо Алтайская, члена Союза художников России Елены Скачковой.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Вокзал – территория культуры».

В течение месяца пассажиры смогут провести время в ожидании поезда, знакомясь с новой экспозицией художницы, в которой представлены более 20 пейзажей Алтайского края, а также портреты и натюрморты. Все картины написаны маслом.

Проект «Вокзал – территория культуры» – это серия творческих активностей. В рамках его реализации в течение года на вокзалах Западно-Сибирской магистрали в Алтайском крае проводятся художественные выставки, мастер-классы, концерты, викторины. В 2024 году в них приняли участие более 350 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.