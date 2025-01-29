В 2024 году в Омской области на вокзалах было собрано 30 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок

30 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок собрано в фандоматах на вокзалах в Омской области в 2024 году. Специальное оборудование установлено на вокзалах станций Омск-Пассажирский и Исилькуль.

Любой желающий может сдать пустую пластиковую и алюминиевую тару объемом до 2 л. В обмен начисляются бонусы, которые дают возможность получить скидки у компаний-партнеров. Для зачисления бонусов при сдаче тары нужно ввести номер телефона, зарегистрированный в программе Ecoplatform.

Все собранные отходы передаются специализированным предприятиям на переработку.

Работа фандоматов позволяет сократить количество отходов, попадающих на мусорные полигоны, и привлекает внимание общественности к теме раздельного сбора мусора, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.