Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году в Омской области на вокзалах было собрано 30 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок

2025-01-29 14:05
В 2024 году в Омской области на вокзалах было собрано 30 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

30 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок собрано в фандоматах на вокзалах в Омской области в 2024 году. Специальное оборудование установлено на вокзалах станций Омск-Пассажирский и Исилькуль.

Любой желающий может сдать пустую пластиковую и алюминиевую тару объемом до 2 л. В обмен начисляются бонусы, которые дают возможность получить скидки у компаний-партнеров. Для зачисления бонусов при сдаче тары нужно ввести номер телефона, зарегистрированный в программе Ecoplatform.

Все собранные отходы передаются специализированным предприятиям на переработку.

Работа фандоматов позволяет сократить количество отходов, попадающих на мусорные полигоны, и привлекает внимание общественности к теме раздельного сбора мусора, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru