В 2024 году туристические поезда в Татарстане и Удмуртии перевезли свыше 12 тыс. пассажиров

В 2024 году туристические поезда в Татарстане и Удмуртии перевезли свыше 12 тыс. пассажиров

13:14

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Республиках Татарстан и Удмуртии, в 2024 году воспользовались более 12 тыс. человек.

Самым популярным мультимодальным туром в Татарстане стала поездка в музей-заповедник «Остров-град Свияжск», в рамках которой пассажиры следуют на поезде до станции Свияжск, делая затем пересадку на автобус. Для гостей подготовлены несколько видов программ, тематических мероприятий и обзорных экскурсий. В прошлом году таким туром воспользовались 2,5 тыс. пассажиров.

Выбирая маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно побывать на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая, а воспользовавшись туром Казань – Шемордан, можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

Большой популярностью пользуется поездка в Кукмор, которая предполагает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где создают знаменитые кукморские валенки. Жители и гости Татарстана также выбирают туры на пригородных поездах по маршрутам Казань – Камаево – «Иске Казан» и Казань – Васильево.

В Удмуртии популярность завоевала обзорная экскурсия по маршруту Ижевск – Уром – Ижевск: ее гостями стали более 2,7 тыс. человек. В рамках развития промышленного туризма создан железнодорожный тур из Ижевска в Набережные Челны с посещением заводов и производств группы «Камаз».

Добавим, что Горьковская железная дорога совместно с ППК «Содружество» возобновит курсирование пригородного туристического ретропоезда на паровой тяге «Чайковский экспресс». Запуск приурочен к празднованию 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Состав будет курсировать с 5 по 9 и с 12 по 16 февраля 2025 года по маршруту Ижевск – Воткинск.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.