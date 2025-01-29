Все 30 электровозов 3ЭС6 из поставки 2024 года водят тяжеловесные грузовые поезда на главном ходу Транссиба

Все 30 электровозов 3ЭС6 из поставки 2024 года водят тяжеловесные грузовые поезда на главном ходу Транссиба

12:43

Электровозы повышенной мощности 3ЭС6 «Синара», поступившие на Свердловскую магистраль в 2024 году, получили «прописку» в локомотивном депо Пермь-Сортировочная. Все 30 машин водят тяжеловесные грузовые поезда на главном ходу Транссиба, в том числе по участкам со сложным профилем пути в предгорьях Урала.

СвЖД пополняет парк тягового подвижного состава с учетом актуальных производственных задач, технологий перевозочного процесса и условий эксплуатации. Так, локомотивы 3ЭС6 предназначены для вождения грузовых составов повышенного веса (7,1 тыс. тонн) на сложных горно-перевальных участках. С поездами стандартной весовой нормы 6,3 тыс. тонн используются электровозы 2ЭС10 «Гранит». Тяжеловесные поезда (8 и 9 тыс. тонн) на главном ходу Транссиба водят мощные трехсекционные «Граниты».

Использование современных электровозов позволяет существенно снижать эксплуатационные расходы за счет повышенной энергоэффективности, увеличения межсервисных пробегов и сокращения внеплановых ремонтов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.