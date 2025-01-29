Все 30 электровозов 3ЭС6 из поставки 2024 года водят тяжеловесные грузовые поезда на главном ходу Транссиба

Электровозы повышенной мощности 3ЭС6 «Синара», поступившие на Свердловскую магистраль в 2024 году, получили «прописку» в локомотивном депо Пермь-Сортировочная. Все 30 машин водят тяжеловесные грузовые поезда на главном ходу Транссиба, в том числе по участкам со сложным профилем пути в предгорьях Урала.
СвЖД пополняет парк тягового подвижного состава с учетом актуальных производственных задач, технологий перевозочного процесса и условий эксплуатации. Так, локомотивы 3ЭС6 предназначены для вождения грузовых составов повышенного веса (7,1 тыс. тонн) на сложных горно-перевальных участках. С поездами стандартной весовой нормы 6,3 тыс. тонн используются электровозы 2ЭС10 «Гранит». Тяжеловесные поезда (8 и 9 тыс. тонн) на главном ходу Транссиба водят мощные трехсекционные «Граниты».
Использование современных электровозов позволяет существенно снижать эксплуатационные расходы за счет повышенной энергоэффективности, увеличения межсервисных пробегов и сокращения внеплановых ремонтов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.