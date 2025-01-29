В 2024 году на вокзалах Северной магистрали видеотерминалами воспользовались 8 тыс. раз

В 2024 году на вокзалах Северной магистрали видеотерминалами воспользовались 8 тыс. раз

12:35

В январе – декабре 2024 года справочными видеотерминалами на вокзалах Северной железной дороги посетители и пассажиры воспользовались 8 тыс. раз. Наиболее востребованными терминалы были на вокзалах Вологда, Кострома, Сыктывкар, Ярославль-Главный и Иваново.

Чаще всего у операторов интересовались расписанием поездов, наличием и стоимостью билетов, сроками начала их продажи, вариантами проезда с пересадками, льготами, актуальными акциями.

Справочные видеотерминалы – формат обслуживания пассажиров, позволяющий круглосуточно по видеосвязи консультировать клиентов на русском, английском, китайском и русском жестовом языках по всем железнодорожным тематикам. Видеотерминалы установлены на 33 вокзалах Северной железной дороги. Для удобства маломобильных пассажиров на видеотерминалах малого формата установлены микролифты, обеспечивающие регулировку высоты, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.