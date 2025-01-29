Спрос на услуги автоматических камер хранения на вокзалах Северной магистрали в 2024 году вырос более чем на 20%

Спрос на услуги автоматических камер хранения на вокзалах Северной магистрали в 2024 году вырос более чем на 20%

12:30

В 2024 году пассажиры и посетители оставляли ручную кладь и багаж в автоматических камерах хранения на вокзалах Северной железной дороги 117,2 тыс. раз. По сравнению с 2023 годом спрос на услугу вырос на 23,6%.

Чаще всего вещи на хранение оставляли на вокзалах Ярославль-Главный (более 26,2 тыс.), Вологда (почти 18,3 тыс.), Архангельск (16,9 тыс.), Сыктывкар (более 9,4 тыс.) и Кострома (более 6,8 тыс.).

Автоматическими камерами хранения оборудованы более 30 вокзалов Северной магистрали. В 2024 году были дополнительно установлены ячейки для крупногабаритного багажа.

Пользователь может выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку в зависимости от размера багажа – стандартную, среднюю или большую.

Оплатить хранение можно на время от 1 до 24 часов банковской картой, наличными средствами или через QR-код. Действует гибкая система почасовой тарификации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.