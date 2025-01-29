Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Лужская Октябрьской железной дороги установлен абсолютный рекорд по суточной выгрузке

2025-01-29 12:11
23 января 2025 года общая суточная выгрузка на станции Лужская Октябрьской железной дороги по всем номенклатурам грузов в адрес всех грузополучателей составила 5115 вагонов.

Это наивысший показатель за всю историю работы Усть-Лужского транспортного узла. Достичь высоких показателей позволила четкая и согласованная работа железнодорожников Октябрьской магистрали и морских терминалов.

Предыдущий рекорд по выгрузке на станции Лужская был установлен 14 августа 2022 года. В этот день суточная выгрузка составила 5005 вагонов с грузами различных номенклатур, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

