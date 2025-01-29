На горных участках Красноярской магистрали от Бискамжи до Междуреченска усилены меры безопасности

11:09

В связи с нетипичными для января погодными условиями и резкими перепадами температур на Красноярской железной дороге под особым контролем находится горное направление от Бискамжи до Междуреченска, соединяющее Хакасию и Кемеровскую область. Здесь на 18 участках в предгорьях Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна существует угроза схода снежных лавин.

Для обеспечения безопасности движения поездов КрасЖД осуществляются комплексные профилактические мероприятия.

В настоящее время специалисты противолавинной станции и путевого комплекса Красноярской железной дороги проводят ежедневный осмотр и мониторинг состояния снежных масс на горных перегонах, в том числе проводятся замеры высоты снежного покрова и угла наклона снежных пластов, их температуры, плотности и устойчивости, ликвидируются козырьки и надувы, которые могут спровоцировать стихийный сход снежных масс.

Там, где железнодорожный путь буквально прижат к скалам, установлены снегоулавливающие изгороди. В местах зарождения лавин смонтированы кольктафели (специальные снеговыдувающие щиты), работает прожекторное освещение.

На одном из самых сложных перегонов – Лужба – Чарыш – магистраль защищает противолавинная галерея протяженностью 840 м.

Специалисты противолавинной станции КрасЖД ведут непрерывное наблюдение за погодными условиями и скоростью ветра. Все полученные данные о колебаниях наружной температуры воздуха и количестве осадков анализируются.

В случае вероятности стихийного схода снежных масс на пути будет принято решение о проведении их искусственного спуска с помощью специально организованных взрывов.

Обстановка на лавиноопасных участках Красноярской железной дороги стабильная.

Отметим, что, помимо направления Бискамжа – Междуреченск, под контролем специалистов КрасЖД находятся еще 2 горных перегона: Саланга – Кия-Шалтырь – в Кемеровской области и Кошурниково – 570 км – в Красноярском крае, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.