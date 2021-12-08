Пригородные поезда переходят на новый график движения в СКФО и Ростовской области с 12 декабря

09:50

С 12 декабря пригородные поезда АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» будут ходить по новому расписанию.

Всего в нем предусмотрено курсирование 114,5 пар пригородных поездов на 41 маршруте в границах субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Ростовской области.

По многочисленным обращениям пассажиров были добавлены стоянки по ряду станции, а также скорректировано время курсирования отдельных пригородных поездов.

Так, в Ставропольском крае график движения двух составов перенесен на более позднее время. Теперь поезд № 6132 Минеральные Воды – Кисловодск будет отправляться с конечной станции в 18:05 (вместо 09:00), а поезд №6125 сообщением Кисловодск – Минеральные Воды станет уходить в 20:20 (вместо 12:00).

Меняется также расписание еще двух пригородных составов. Поезд № 6439 сообщением Владикавказ – Беслан по новому графику отправится 14:42 и прибудет в Беслан в 15:24, а поезд № 6407 Беслан – Минеральные Воды станет отправляться отправиться в 15:38 и прибывать на станцию Минеральные Воды в 19:01.

Напомним: обновление графика ежегодно проходит во второе воскресенье декабря с учетом анализа пассажиропотока. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте АО «СКППК», в пригородных кассах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.