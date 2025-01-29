Забайкальская железная дорога в 2024 году ликвидировала 27 несанкционированных проходов через пути

10:36

В 2024 году сотрудники Забайкальской железной дороги ликвидировали 27 несанкционированных проходов через пути в границах станций. Всего в прошлом году было выявлено 83 незаконных перехода. Больше всего их на участках магистрали в Сковородинском (17 мест) и Белогорском (13) районах Амурской области, а также в Читинском, Чернышевском и Могойтуйском районах Забайкальского края (по 8 мест в каждом).

Для ликвидации неразрешенных проходов сотрудники ЗабЖД ремонтируют ограждения, формируют искусственные преграды в виде траншей, насыпей и устанавливают бетонные блоки. Также размещаются предупреждающие знаки и плакаты.

Кроме того, в результате проведения 251 рейда совместно с представителями транспортной полиции задержано 107 нарушителей, 5 из которых оштрафованы.

ЗабЖД напоминает, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, нахождение на железнодорожных путях без разрешения или в нарушение установленных правил влечет за собой административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Помните: переход железнодорожных путей в неустановленных местах может стать причиной серьезных травм и гибели. Не допускайте безнадзорного нахождения детей в зоне движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.