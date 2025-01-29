В Амурской области открыто движение поездов по новому разъезду на бамовском перегоне Джелингра – Амут

09:28

На перегоне Джелингра – Амут бамовской линии Тында – Улак в Амурской области открыто движение поездов по новому разъезду. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ по обустройству разъезда на 2406 км между станциями Джелингра и Амут уложено почти 2,4 км новых путей и 7 стрелочных переводов, возведен один мост. Всего переработано 30 тыс. кубометров грунта.

На перегоне, расположенном в зоне вечной мерзлоты, для укрепления железнодорожной инфраструктуры и предотвращения таяния вечномерзлых грунтов сделана дренирующая насыпь и скальная охлаждающая наброска объемом более 64 тыс. кубометров. Также обустроены бермы, водоотводные канавы и уложен геотекстиль.

Строительство вторых путей на линии Тында – Улак значительно увеличит провозную способность этого участка Байкало-Амурской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.