Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Амурской области открыто движение поездов по новому разъезду на бамовском перегоне Джелингра – Амут

2025-01-29 09:28
В Амурской области открыто движение поездов по новому разъезду на бамовском перегоне Джелингра – Амут
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На перегоне Джелингра – Амут бамовской линии Тында – Улак в Амурской области открыто движение поездов по новому разъезду. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ по обустройству разъезда на 2406 км между станциями Джелингра и Амут уложено почти 2,4 км новых путей и 7 стрелочных переводов, возведен один мост. Всего переработано 30 тыс. кубометров грунта.

На перегоне, расположенном в зоне вечной мерзлоты, для укрепления железнодорожной инфраструктуры и предотвращения таяния вечномерзлых грунтов сделана дренирующая насыпь и скальная охлаждающая наброска объемом более 64 тыс. кубометров. Также обустроены бермы, водоотводные канавы и уложен геотекстиль.

Строительство вторых путей на линии Тында – Улак значительно увеличит провозную способность этого участка Байкало-Амурской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru