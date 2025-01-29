Руководители Дальневосточной железной дороги и правительства Хабаровского края обсудили сотрудничество и совместные проекты

09:22

В Хабаровске состоялась рабочая встреча начальника ДВЖД Евгения Вейде и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Руководители обсудили вопросы сотрудничества Дальневосточной магистрали и краевого правительства.

Одним из примеров взаимодействия железной дороги и края в пассажирском комплексе стало открытие в конце прошлого года транспортно-пересадочного узла в Комсомольске-на-Амуре.

Также Евгений Вейде подчеркнул, что Хабаровский край стал первым регионом Дальнего Востока, где полностью обновлен парк пригородных электропоездов. Пассажирские перевозки теперь обеспечивают 6 современных ЭП3Д.

Внимание уделяется и развитию дальнего сообщения. В 2024 году на Дальневосточную дорогу поступил 41 вагон, который курсирует на территории края в пассажирских поездах в направлении Хабаровск – Комсомольск и Владивосток – Хабаровск. Современные и комфортабельные вагоны обеспечивают высокий уровень безопасности и удобства для пассажиров.

«Ежегодно возрастает роль портов Хабаровского края в экспорте грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря системной работе по развитию припортовых железнодорожных узлов и внедряемым технологиям в 2024 году в портах края обеспечена перевалка 27 млн тонн грузов. Через терминалы Ванинского узла проходят не только экспортные маршруты. Все большее значение краевые порты приобретают как ворота для импортных грузов. Также в портах на побережье Татарского пролива растет перевалка контейнеров», – заявил начальник ДВЖД.

Глава Хабаровского края высоко оценил результаты деятельности Дальневосточной железной дороги в регионе.

«У нас выстроены хорошие отношения с железнодорожниками. Развитие экономики Хабаровского края напрямую связано с деятельностью магистрали: логистикой, перевозками пассажиров и социальными проектами», – отметил Дмитрий Демешин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.