Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Руководители Дальневосточной железной дороги и правительства Хабаровского края обсудили сотрудничество и совместные проекты

2025-01-29 09:22
Руководители Дальневосточной железной дороги и правительства Хабаровского края обсудили сотрудничество и совместные проекты
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Хабаровске состоялась рабочая встреча начальника ДВЖД Евгения Вейде и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Руководители обсудили вопросы сотрудничества Дальневосточной магистрали и краевого правительства.

Одним из примеров взаимодействия железной дороги и края в пассажирском комплексе стало открытие в конце прошлого года транспортно-пересадочного узла в Комсомольске-на-Амуре.

Также Евгений Вейде подчеркнул, что Хабаровский край стал первым регионом Дальнего Востока, где полностью обновлен парк пригородных электропоездов. Пассажирские перевозки теперь обеспечивают 6 современных ЭП3Д.

Внимание уделяется и развитию дальнего сообщения. В 2024 году на Дальневосточную дорогу поступил 41 вагон, который курсирует на территории края в пассажирских поездах в направлении Хабаровск – Комсомольск и Владивосток – Хабаровск. Современные и комфортабельные вагоны обеспечивают высокий уровень безопасности и удобства для пассажиров.

«Ежегодно возрастает роль портов Хабаровского края в экспорте грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря системной работе по развитию припортовых железнодорожных узлов и внедряемым технологиям в 2024 году в портах края обеспечена перевалка 27 млн тонн грузов. Через терминалы Ванинского узла проходят не только экспортные маршруты. Все большее значение краевые порты приобретают как ворота для импортных грузов. Также в портах на побережье Татарского пролива растет перевалка контейнеров», – заявил начальник ДВЖД.

Глава Хабаровского края высоко оценил результаты деятельности Дальневосточной железной дороги в регионе.

«У нас выстроены хорошие отношения с железнодорожниками. Развитие экономики Хабаровского края напрямую связано с деятельностью магистрали: логистикой, перевозками пассажиров и социальными проектами», – отметил Дмитрий Демешин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru