Клиенты Северной магистрали стали чаще оформлять грузоперевозки через личный кабинет на сайте РЖД

15:03

Свыше 1,7 тыс. предприятий, работающих на территории Северной железной дороги, используют бесплатный сервис «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на сайте компании. Число оформленных в нем перевозочных документов выросло за 2024 год на 13% по сравнению с предыдущим годом и составило 153 тыс. единиц.

Грузоотправители оформляют онлайн первичные и другие сопутствующие перевозке документы, подают заявления на операции с подвижным составом, пользуются электронными базами данных. Перечень доступных функций личного кабинета постоянно расширяется. Среди нововведений прошлого года – ряд новых уведомлений о статусе вагонов, возможность устанавливать неснижаемый порог денежных средств на лицевом счете, доступ к базе схем размещения и крепления грузов и возможность подать заявку на разработку новых схем, функция распознавания текста, расширение функционала для планирования объемов и сроков погрузки.

Для удобства пользователей личного кабинета в нем размещены видеоинструкции. На интерактивной карте отображена информация о грузовых станциях железных дорог, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.