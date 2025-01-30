Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Клиенты Северной магистрали стали чаще оформлять грузоперевозки через личный кабинет на сайте РЖД

2025-01-30 15:03
Клиенты Северной магистрали стали чаще оформлять грузоперевозки через личный кабинет на сайте РЖД
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свыше 1,7 тыс. предприятий, работающих на территории Северной железной дороги, используют бесплатный сервис «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на сайте компании. Число оформленных в нем перевозочных документов выросло за 2024 год на 13% по сравнению с предыдущим годом и составило 153 тыс. единиц.

Грузоотправители оформляют онлайн первичные и другие сопутствующие перевозке документы, подают заявления на операции с подвижным составом, пользуются электронными базами данных. Перечень доступных функций личного кабинета постоянно расширяется. Среди нововведений прошлого года – ряд новых уведомлений о статусе вагонов, возможность устанавливать неснижаемый порог денежных средств на лицевом счете, доступ к базе схем размещения и крепления грузов и возможность подать заявку на разработку новых схем, функция распознавания текста, расширение функционала для планирования объемов и сроков погрузки.

Для удобства пользователей личного кабинета в нем размещены видеоинструкции. На интерактивной карте отображена информация о грузовых станциях железных дорог, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru