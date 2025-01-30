Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество отправленных «грузовых экспрессов» на Северной железной дороге в 2024 году выросло на 5,5%

2025-01-30 14:55
В 2024 году со станций Северной железной дороги отправлено 192 «грузовых экспресса», что на 5,5% больше, чем за предыдущий год. В них перевезено 263,4 тыс. тонн грузов, среди которых пиломатериалы, лесные грузы и нефтепродукты.

«Грузовой экспресс» формируется из грузов, принадлежащих разным отправителям, и следует единым составом по расписанию без переработки вагонов в пути. Это обеспечивает ускоренную доставку грузов, включая небольшие объемы, что удобно для предприятий малого и среднего бизнеса. В сравнении с нормативными сроками доставки перевозки грузовыми экспрессами сокращаются вдвое и более», – рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Так, для экспорта продукции разных региональных производителей пиломатериалов из Республики Коми «грузовые экспрессы» отправлялись по маршруту Микунь – Самур (Азербайджан). Срок доставки груза был сокращен более чем в 2 раза.

«Грузовые экспрессы» регулярно отправлялись для предприятий лесного комплекса Архангельской, Вологодской и Костромской областей по межрегиональным маршрутам Онега – Харовская, Галич – Харовская, Сухона – Полой, Харовская – Сегежа и в обратных направлениях. Срок доставки составлял менее суток.

Со станции Ветласян (Республика Коми) отправлены «грузовые экспрессы» с нефтепродуктами на ряд станций назначения в Северо-Западном федеральном округе через Санкт-Петербург, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

