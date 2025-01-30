Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году Северная железная дорога перевезла 7,3 млн тонн грузов для малого и среднего бизнеса

2025-01-30 14:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году СЖД обеспечила погрузку и перевозку 7,3 млн тонн грузов предприятий малого и среднего бизнеса. Это лесные грузы, металлоконструкции, сборные строительные грузы, сухое молоко.

Со станций Северной магистрали отправляют грузы более 450 малых и средних предприятий. Железнодорожники проводят с ними индивидуальную работу для подбора оптимальных логистических решений.

Объем перевозок по СЖД для малых и средних предприятий вырос за прошедший год на 2,3%. Увеличена и доля таких перевозок в общем объеме погрузки магистрали: по итогам 2024 года она составила 13,5%, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

