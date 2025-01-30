Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской магистрали выберут «знатоков железнодорожной безопасности» среди школьников Кирова

2025-01-30 14:40
Горьковская железная дорога организовала игры «Знатоки железнодорожной безопасности» для школьников Кировской области.

Турнир проходит в рамках мероприятий по предупреждению детского травматизма на объектах транспортной инфраструктуры.

Первая игра состоялась в школе № 54. В ней приняли участие ученики профильного 3 класса юных инспекторов движения. В ходе состязаний ребята сами смогли ответить на вопросы о том, как следует себя вести на вокзале, железнодорожной станции и платформе, в поезде и электричке и что ни в коем случае нельзя делать на железной дороге.

Цель мероприятия – повышение уровня грамотности детей и подростков в вопросах безопасности на объектах железнодорожного транспорта, недопущение транспортных происшествий и предупреждение действий, угрожающих безопасности движения поездов.

Горьковская магистраль регулярно проводит профилактическую работу по предупреждению детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, в частности, железнодорожники организуют рейды, а также разъяснительные беседы и интерактивные игры в образовательных учреждениях. Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы со школьниками, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге, ответить на интересующие вопросы.

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

