Первый контейнерный поезд отправлен с новой грузовой площадки на станции Курган-Грузовой Южно-Уральской магистрали

14:05

Первый контейнерный поезд отправлен с новой грузовой площадки на станции Курган-Грузовой Южно-Уральской железной дороги. Состав из 39 платформ, груженых крупнотоннажными контейнерами с зерном, направляется на станцию Находка-Восточная для дальнейшей транспортировки в Китай. Состав будет двигаться по специализированной нитке графика с применением ускоренной доставки на территории РФ.

Новая контейнерная площадка вместимостью 300 ДФЭ на территории грузового терминала в Кургане была открыта в январе 2025 года. Ежемесячно с нее планируется отправлять 4 контейнерных поезда. При необходимости их количество может быть увеличено.

Развитие контейнерных перевозок обеспечит потребность предприятий Курганского региона в реализации их продукции как в регионы России, так и на экспорт.

Контейнерные перевозки являются самым динамично развивающимся сегментом в структуре грузооборота. В 2024 году перевозки контейнеров на ЮУЖД выросли на 2,6%, в том числе груженых контейнеров – на 8,2%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.