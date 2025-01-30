На Красноярской железной дороге открылось двухпутное движение поездов на участке Унерчик – Ирбейская в Красноярском крае

КрасЖД открыла двухпутное движение поездов на перегоне Унерчик – Ирбейская. Он расположен на участке Восточного полигона в Красноярском крае. Реконструкция выполнена в рамках инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности направления Артышта – Междуреченск – Тайшет».

Менее чем за 2,5 года красноярские железнодорожники выполнили огромный объем работ, не останавливая при этом движение поездов.

Здесь проложено 34 км новых вторых главных путей, возведены 7 мостов, протяженность самого крупного из которых – 39 м. Также смонтировано почти 42 км контактной сети и более 45 км линий автоблокировки, посредством которой осуществляется управление светофорами и стрелочными переводами.

На станции Ирбейской построен дополнительный приемоотправочный путь протяженностью 1,3 км, что необходимо для пропуска длинносоставных поездов, следующих на восток. В горловинах станций Унерчик и Ирбейская уложен, в общей сложности, 21 стрелочный перевод, а сами станции переведены на цифровое управление.

Выполнение работ осложнялось географическими особенностями участка. Железная дорога здесь проходит через Канско-Рыбинскую котловину, которая характеризуется высоким уровнем грунтовых вод, большими рисками заболачивания и сезонных подтоплений, поэтому при обустройстве полотна особое внимание уделялось возведению водоотводных сооружений. Всего здесь проложено 23 водопропускные трубы.

Открытие второго пути позволило отказаться от разъезда Козыла, на котором раньше расходились грузовые поезда. Теперь он работает только в режиме одноименного пассажирского остановочного пункта.

«Участок Унерчик – Ирбейская стал крупнейшим объектом инвестпрограммы по расширению южного хода КрасЖД в 2024 году. В целом, за годы реализации программы мы построили на этом направлении уже 284 км вторых путей. Общая протяженность двухпутных перегонов линии Междуреченск – Тайшет сейчас достигает 673 км – это более 70% ее длины», – рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

После модернизации пропускная способность участка Унерчик – Ирбейская возросла почти в 3,7 раза. Пропускная способность всего южного хода КрасЖД Междуреченск – Тайшет за последние 10 лет в результате строительства вторых путей увеличилась в 1,6 раза. Это позволило нарастить перевозки в восточном направлении более чем на 20 млн тонн грузов в год, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.