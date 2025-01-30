30 января сотрудники Забайкальской железной дороги провели День безопасности в селе Домна Читинского района Забайкальского края

11:11

30 января 2025 года сотрудники Забайкальской железной дороги совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Читинского отдела МВД России на транспорте провели День безопасности в селе Домна. Это первое мероприятие в большом профилактическом цикле 2025 года на территории Забайкальского края.

Одним из пунктов программы информационного десанта стало занятие по правилам безопасности в зоне движения поездов в средней общеобразовательной школе. Для привлечения внимания к важной теме железнодорожники пригласили с собой на урок робота-трансформера. В игровой форме он вместе с командой организаторов пообщался с ребятами. Также им показали тематические видеоролики и провели тематическую викторину.

На встрече с учащимися были представлены репродукции лучших работ участников конкурса плакатов, организованного ЗабЖД в 2024 году. Во время обсуждения сюжетов графических композиций школьники из Домны выразили желание попробовать свои силы в творчестве, пропагандирующем правильное поведение на железной дороге.

В завершение визита в школу сотрудники магистрали вручили детям памятки, раскраски, светоотражающие подвесы на рюкзаки и другие полезные мелочи, напоминающие о необходимости быть внимательными и бдительными.

После этого акция продолжилась на железнодорожной станции Домна. Сотрудники магистрали и транспортной полиции провели рейд в местах несанкционированного пересечения железнодорожных путей, во время которого пообщались с нарушителями, рассказали о необходимости соблюдать правила и вручили памятки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.