Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В путешествие на новогодние праздники в Великий Устюг можно отправиться на двухэтажном «Мороз-экспрессе»

2021-12-08 10:18
В путешествие на новогодние праздники в Великий Устюг можно отправиться на двухэтажном «Мороз-экспрессе»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения спроса пассажиров на поездки в сообщении с Великим Устюгом в новогодние и рождественские праздники холдингом «ЖД» из Москвы назначен скорый пассажирский поезд № 221/222 «Мороз-экспресс». Он дополнит ряд туристических поездов на вотчину Деда Мороза, назначенных ранее. А для того чтобы как можно больше людей смогли совершить сказочное путешествие, «Мороз-экспресс» будет курсировать в двухэтажном исполнении.

Для комфорта в пути следования все вагоны, включенные в состав поезда, оборудованы системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, современными санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Также предусмотрено специальное купе, где есть все необходимое для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Двухэтажный «Мороз-экспресс» будет отправляться из Москвы 3, 4, 5 и 8 января в 15:50 и прибывать в Великий Устюг в 10:16 следующего дня. В обратный рейс он будет отправляться 4, 5, 6 и 9 в 18:00 и прибывать в Москву в 10:13 следующих суток. В пути поезд сделает остановки в Ярославле, Данилове, Вологде, Ядрихе.

В течение дня пассажиры смогут посетить с экскурсионными программами вотчину и терем Деда Мороза, погулять по Великому Устюгу, попробовать блюда северной кухни и приобрести сувениры.

Скорый пассажирский поезд № 221/222 также совершит дополнительные рейсы на вотчину Деда Мороза 1 и 6 января. В эти даты будет курсировать одноэтажный состав, состоящий из купейных и плацкартных вагонов.

Оформить проездные документы можно уже сейчас на сайте ОАО «ЖД», с помощью официального мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах. Стоимость билета – от 4 678 рублей.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru