В путешествие на новогодние праздники в Великий Устюг можно отправиться на двухэтажном «Мороз-экспрессе»

Для удовлетворения спроса пассажиров на поездки в сообщении с Великим Устюгом в новогодние и рождественские праздники холдингом «ЖД» из Москвы назначен скорый пассажирский поезд № 221/222 «Мороз-экспресс». Он дополнит ряд туристических поездов на вотчину Деда Мороза, назначенных ранее. А для того чтобы как можно больше людей смогли совершить сказочное путешествие, «Мороз-экспресс» будет курсировать в двухэтажном исполнении.

Для комфорта в пути следования все вагоны, включенные в состав поезда, оборудованы системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, современными санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Также предусмотрено специальное купе, где есть все необходимое для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Двухэтажный «Мороз-экспресс» будет отправляться из Москвы 3, 4, 5 и 8 января в 15:50 и прибывать в Великий Устюг в 10:16 следующего дня. В обратный рейс он будет отправляться 4, 5, 6 и 9 в 18:00 и прибывать в Москву в 10:13 следующих суток. В пути поезд сделает остановки в Ярославле, Данилове, Вологде, Ядрихе.

В течение дня пассажиры смогут посетить с экскурсионными программами вотчину и терем Деда Мороза, погулять по Великому Устюгу, попробовать блюда северной кухни и приобрести сувениры.

Скорый пассажирский поезд № 221/222 также совершит дополнительные рейсы на вотчину Деда Мороза 1 и 6 января. В эти даты будет курсировать одноэтажный состав, состоящий из купейных и плацкартных вагонов.

Оформить проездные документы можно уже сейчас на сайте ОАО «ЖД», с помощью официального мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах. Стоимость билета – от 4 678 рублей.