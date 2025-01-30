Новое оборудование в пассажирском депо Владивосток Дальневосточной магистрали повысит комфорт путешествий в поездах дальнего следования

10:29

На ДВЖД в пассажирском вагонном депо Владивосток завершилась реализация проекта технического оснащения, благодаря которому путешествовать в поездах дальнего следования станет еще комфортнее. На территории, где обслуживаются пассажирские составы, установлены современные зарядные колонки, к которым подключаются вагоны при подготовке к отправлению.

Внедренное новшество, обеспечивая функционирование климат-систем, дает возможность подавать из депо поезда на посадку с комфортной температурой внутри вне зависимости от времени года.

50 «умных» устройств автоматически подбирают режим заряда аккумуляторной батареи, а также питают электроэнергией вагонное оборудование, включая кондиционеры. Еще 3 высоковольтные колонки предназначены для подключения систем отопления вагонов, что позволяет отказаться от обогрева углем в зимний период и снизить влияние на окружающую среду.

Это первый подобный проект, реализованный на Дальневосточной магистрали. В дальнейшем планируется установить такое оборудование в Тынде, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.