На Московскую железную дорогу в 2024 году поступило 72 новых локомотива

2025-01-30 09:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Локомотивный парк Московской железной дороги в 2024 году пополнился 72 новыми локомотивами. Это самое масштабное обновление парка тягового подвижного состава за последние 10 лет.

Все новые локомотивы произведены на отечественных предприятиях с учетом опыта работы на железных дорогах страны. В числе поступившей железнодорожной техники – 6 пассажирских электровозов серии ЭП2К, 20 грузовых магистральных электровозов 2ЭС6, 41 маневровый тепловоз серии ТЭМ18 и 5 серии ТЭМ23.

Новые локомотивы поставлены в депо Москвы, Орехово-Зуева, Брянска и Рязани.

Поступление новых локомотивов позволит повысить надежность грузовых и пассажирских перевозок, что особенно важно в условиях освоения новых логистических маршрутов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

