В прошлом году исторические площадки Московской магистрали посетили почти 80 тыс. человек

09:28

В 2024 году Музей Московской железной дороги, «Паровозное депо «Подмосковная» и музей Московской окружной железной дороги, расположенные в столице, посетили 79795 человек, что почти на четверть больше, чем в 2023 году.

Традиционно наибольший интерес у посетителей вызывает историческая площадка «Паровозное депо «Подмосковная», где музейные экспонаты соседствуют с действующим депо по ремонту и эксплуатации паровозов. Экспозиция расположена в сохранившихся до наших времен деревянных строениях XIX века и на прилегающей территории. В 2024 году с ней познакомился 31371 экскурсант.

Кроме того, в 2024 году на исторических площадках МЖД было проведено 172 различных мероприятия, что вызывало интерес у москвичей и гостей столицы. Среди самых заметных из них – двухдневный арт-тур «Колесо истории» и выставка железнодорожной и автомобильной ретротехники «Машиностроение: взгляд в историю», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.