В 2024 году на Забайкальской железной дороге проведено более 50 тыс. пар поездов в режиме виртуальной сцепки

09:14

В 2024 году на Забайкальской железной дороге по технологии виртуальной сцепки было проведено свыше 50,9 тыс. пар грузовых поездов, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Такой метод организации пропуска поездопотока позволяет сократить интервал попутного следования грузовых поездов до 4-6 минут. Принцип виртуальной сцепки основывается на установке между локомотивами двух и более поездов соединения по специальному радиоканалу. Таким образом, осуществляется непрерывный обмен данными: место нахождения состава, скорость, текущий режим работы электровоза. Показатели, поступившие от идущего впереди локомотива, обрабатываются на следующем локомотиве, идущем попутно. В результате осуществляется выбор оптимального режима работы с учетом профиля пути, в том числе набор и поддержание скорости, параметры торможения.

Также в 2024 году на Забайкальской железной дороге было организовано движение 6,1 тыс. поездов повышенной массы от 7,1 тыс. тонн.

Кроме того, в рамках развития технологий тяжеловесного движения на ЗабЖД в 2024 году приступили к вождению грузовых поездов массой 8,8 тыс. тонн. Составы формируются на станции Сковородино и отправляются на восток. Перевозки осуществляются локомотивами 4ЭС5К – электровозами серии «Ермак» в 4-секционном исполнении. Всего в течение года было отправлено 68 таких поездов. Ранее максимальный вес составов, следующих по ЗабЖД, составлял 8,2 тыс. тонн.

Помимо этого, в 2024 году на Забайкальской железной дороге было проведено более 3,4 тыс. соединенных грузовых поездов. При этой технологии 2 грузовых поезда физически объединяются в один состав.

Применение указанных технологий организации перевозочного процесса дает возможность повысить пропускную способность участков дороги. Особенно актуальным это становится в период проведения путеремонтных работ, когда один из путей перегона магистрали временно закрывается для движения поездов.

Напомним: один из ключевых показателей работы Забайкальской железной дороги – грузооборот – в 2024 году составил 319,6 млрд тарифных тонно-км с ростом к уровню прошлого года на 3,4%. При этом в течение года различными видами ремонта на полигоне магистрали было обновлено более 370 км пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.