Куйбышевская магистраль представила свои сервисы в сфере грузоперевозок на IX Аграрном форуме в Пензе

2025-01-31 15:13
Куйбышевская магистраль представила свои сервисы в сфере грузоперевозок на IX Аграрном форуме в Пензе
Экспозиция Куйбышевской железной дороги на IX Аграрном форуме в Пензе продемонстрировала посетителям широкий спектр услуг, оказываемых ОАО «РЖД» в области грузоперевозок.

Сотрудники Куйбышевской магистрали рассказали о возможностях и преимуществах транспортно-логистических и цифровых сервисов холдинга «РЖД», в числе которых работа цифровой площадки «РЖД Маркет» и услуга «Грузовой экспресс». Кроме того, специалисты КбшЖД помогли потенциальным клиентам на месте рассчитать стоимость перевозки груза в любую точку России.

Отметим, что Куйбышевская железная дорога является одним из основных перевозчиков сельскохозяйственной продукции. Так, за 2024 год со станций КбшЖД, расположенных в Пензенском регионе, было перевезено более 1,1 млн тонн сельхозтоваров, что на 2,6% больше, чем в прошлом году, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

