В 2024 году на вокзалах Горьковской железной дороги собрано более 355 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок

14:48

Посетители вокзальных комплексов на Горьковской железной дороге в 2024 году отправили на переработку более 355 тыс. использованной тары с помощью специальных аппаратов. Общий вес вторсырья составил почти 11,7 тонн.

Больше всего пластиковых бутылок и алюминиевых банок сдано на вокзалах Казань (82,6 тыс.), Чебоксары (57,6 тыс.), Владимир (47,7 тыс.), Нижний Новгород (38,3 тыс.) и Киров (27,8 тыс.).

В фандоматах тара хранится до заполнения устройств, а затем силами специализированных организаций сортируется, очищается, измельчается, после чего повторно используется для производства новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и др.

За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы. В дальнейшем их можно обменять на скидки у компаний-партнеров: крупных торговых сетей, магазинов по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и др. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Всего на вокзальных комплексах Горьковской магистрали установлено 28 таких аппаратов. Они расположены в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Кирове, Владимире, Агрызе, Арзамасе, Дзержинске, Йошкар-Оле, Зеленодольске, Коврове, Чебоксарах, Муроме и Янауле, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.