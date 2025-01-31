В 2024 году из Самарской области по МТК «Север – Юг» на экспорт было отправлено более 114 тыс. грузов

В 2024 году из Самарской области по МТК «Север – Юг» на экспорт было отправлено более 114 тыс. грузов

13:52

Свыше 114 тыс. тонн экспортных грузов отправили по железной дороге из Самарской области по международному транспортному коридору «Север — Юг» в 2024 году. Такие данные привели на совещании в региональном правительстве, где приняли участие представители Куйбышевской железной дороги. Они рассказали о возможностях, которые дает ОАО «РЖД» предприятиям региона для отправки своей продукции за рубеж.

В частности, компания в новых геополитических условиях предлагает клиентам для обеспечения экспортных перевозок в сообщении с Индией, Ираном и странами Ближнего Востока использовать международный транспортный коридор «Север — Юг».

Россия и государства-партнеры (Иран, Туркменистан, Казахстан) вводят на постоянной основе для российских экспортеров специальные тарифные условия на перевозки грузов. В частности, РЖД на 50% снижены тарифы на перевозки черных металлов в вагонах, если они следуют через российско-казахстанские пограничные станции и далее через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог (восточный маршрут коридора «Север – Юг»). Кроме того, на 20% снижены тарифы на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы при условии, что груз проследует и через погранпереход Болашак – Серхетяка между Казахстаном и Туркменией (восточный маршрут коридора «Север – Юг»), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.